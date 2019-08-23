صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، والتحري عن مرتكبيها والبحث عنهم، أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على ثلاثة أشخاص “مواطن ومتهمين من الجنسية المصرية والسودانية”، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عددٍ من حوادث سرقة المعدات والأجهزة الإلكترونية ومكبرات الصوت من المساجد، وأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّوا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينهم مواطن.. تفاصيل الإيقاع بثلاثة أشخاص ارتكبوا عدة جرائم بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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