المرور: صدور أصوات عالية من الإطارات تستوجب غرامة مالية وهذه قيمتها

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في “سناب شات” ، تنبيه جديد من مخالفة مرورية واردة في نظام المرور.

وقالت إدارة المرور إن عقوبة التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً هي غرامة مالية تتراوح بين ١٥٠-٣٠٠ ريال.

يذكر أن الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في تطبيق “سناب شات” يتابع نشر مواد توعوية، إضافة للأخبار الرسمية لقطاعات الداخلية، وتغطيات ميدانية لجهودها وأخبار الوظائف والقبول وغيرها من الأخبار.