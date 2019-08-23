بلدي الطائف يستضيف المجالس البلدية بعسير والمذنب والسهي ويستعرض أعماله

استضاف المجلس البلدي لأمانة الطائف 3 مجالس بلدية ضمن برنامج تبادل الخبرات والتجارب بين المجالس البلدية بالمملكة، وشمل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لأمانة عسير وبلدية المذنب وبلدية السهي.

بدأت الفعاليات بلقاء تعارفي للمشاركين، تبعه اجتماع لتبادل الخبرات والآراء والتجارب في مجال عمل المجالس البلدية.

ورحب رئيس المجلس البلدي لأمانة الطائف صاطي بن ثواب المقاطي بالضيوف، مشيدًا بتجاربهم الناجحة، التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الخدمات البلدية المقدمة للأهالي، كما تم عرض تقرير مرئي عن إنجازات المجلس البلدي بالطائف، والمجلس البلدي بعسير خلال الدورة الحالية.

واستعرضت المجالس المشاركة إنجازاتها وأعمالها وأفكارها التطويرية أمام المشاركين، تلى ذلك فتح حوار نقاشي لتبادل الأفكار والمقترحات بين الحضور.

Advertisements

وبدوره أشاد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بالدور الفعال للمجالس البلدية في الاستماع للأهالي، ونقل احتياجاتهم ومتابعة المتطلبات؛ كون المجالس البلدية هي صوت الأهالي، منوهًا بما تشهده أمانة الطائف من تناغم تنموي بين المجلس البلدي ومنسوبي الأمانة من خلال العمل صفًّا واحدًا لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

من ناحيته، أوضح صاطي العتيبي، أن هذه الزيارات تهدف إلى نقل الخبرات الناجحة وتبادل الآراء حول تطوير مسارات العمل بالمجالس البلدية، والتي تعنى بنقل صوت الأهالي الى الأمانات والبلديات والوقوف على الخدمات البلدية والارتقاء بها.

واختتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية بين المجالس المشاركة، ثم القيام بجولة لزيارة المنطقة التاريخية بوسط الطائف ومحور النور، إضافة إلى المشاركة في افتتاح مهرجان سوق عكاظ.