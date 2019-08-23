ضبط 3.7 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط ثلاثة ملايين و714 ألفًا و418 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الحملات الميدانية المشتركة انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 21 / 12 / 1440هـ لتعقُّب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي تمت في مناطق المملكة كافة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن إجمالي المخالفين الذين ضُبِطُوا بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (3714418) مخالفًا، منهم (2899318) مخالفًا لنظام الإقامة، و(572573) مخالفًا لنظام العمل، و(242527) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأشارت وزارة الداخلية، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، بلغ (62852) شخصًا، (46%) منهم يمنيُّو الجنسية، و(51%) إثيوبيُّو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2718) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغوا (4139) شخصًا، فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1543) مواطنًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1457) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (86) سعوديًّا.

واستكملت الوزارة، أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بلغ (15556) وافدًا مخالفًا، منهم (13306) رجال، و(2250) امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (521252) مخالفًا، وإحالة (474221) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (617581) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (918203) مخالفين.