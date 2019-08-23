«الفائزة» أسرع «الحيل» وصولاً لخط النهاية في مهرجان ولي العهد للهجن

شهدت الأشواط التنشيطية المفتوحة لسـن «الحيل والزمول» على مسافة 5 كلم المقامة على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن، منافسات مثيرة بين مؤسسات الهجن العملاقة وكبار المضمرين.
وانتزعت هجن الرئاسة أربعة أشواط متتالية كانت أسرعهن «الفائزة» وصولًا لخط النهاية؛ حيث حسمت الشوط الثالث بأفضل توقيت زمني قدره ثماني دقائق وعشر ثوانٍ، فيما حسمت «هملولة» الشوط الأول الرئيسي المخصص للحيل.
وفازت في الشوط الثاني «مشاكل»، وفاز بالشوط الرابع «ملبي»، فيما جاءت نتائج المركز الأول لباقي الأشواط على النحو التالي:
- الشوط 5: «الغزيل» رائد دخيل الله القرشي.
- الشوط 6: «مطنوخ» لحمد سيف الهاجري.
- الشوط 7: «سيوف» لحماد بركة الجهني.
- الشوط 8: «مياس» لحمد عبيد الخييلي.
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