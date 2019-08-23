السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يعزي جمال بالخيور



جدة 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة مساء أمس، التعازي والمواساة لمدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بالخيور في وفاة والدته .

جاء ذلك خلال زيارة سموه وأداء واجب العزاء ، سائلا المولى أن يغفر للفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .

// انتهى //

22:46ت م

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