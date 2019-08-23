السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض توضح حقيقة مقطع الفيديو المتداول عن مشاجرةٍ تم فيها استخدام مركبات



الرياض 22 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 23 أغسطس 2019 م واس

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاجرةٍ تم فيها استخدام مركبات في عمليات تصادم متعمدة، فقد باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض هذه القضية مساء يوم الأحد الموافق 1440/12/17 ، بحي الفيحاء شرق العاصمة الرياض ، واتضح أنها مشاجرة بين مجموعةٍ من المواطنين ، إثر خلافاتٍ عائلية فيما بينهم ، وتم فيها تعمد إحداث تلفيات في مركبات بعضهم البعض وإطلاق أعيرةٍ ناريةٍ بالهواء مما نتج عنه تعرض عدد منهم لإصابات متوسطة .

وأشار المتحدث إلى أنه تم إيقاف سبعة منهم ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس ، ممن ثبتت علاقتهم بالمشاجرة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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22:22ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.