الانتقالي يستجيب للمملكة ويعلن وقف إطلاق النار

2019-08-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المجلس الانتقالي في اليمن، وقف إطلاق النار في شبوة اليمنية؛ استجابة لدعوة المملكة.

وبحسب ما ذكرت “العربية”، غادر وفد المجلس الانتقالي جدة، حيث تم الاتفاق على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

واستجاب المجلس الانتقالي لدعوة المملكة لوقف إطلاق النار في شبوة، والالتزام بالحوار كوسيلة لحل أي خلاف مع الشرعية.

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كما تم الاتفاق على استمرار الحوار خلال الأيام القادمة بهدف استكمال الاتفاق وإيجاد حل للخلاف مع الحكومة الشرعية.

وكان رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، دعا في وقت سابق، اليوم الجمعة، كافة القوى في محافظة شبوة للوحدة وتفويت الفرصة على من يهدد الأمن. كما بحث في اتصال هاتفي مع محافظ شبوة تطبيع الأوضاع بعد سيطرة الشرعية على مدينة عتق.

كما اطلع رئيس الوزراء من المحافظ على جهود قيادة السلطة المحلية وقوات الجيش الوطني في التعامل مع الوضع ومواصلة العمل والجهود لحفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة في المدينة.

إلى ذلك، جدد الدعوة لكافة أبناء محافظة شبوة بمختلف أطيافهم ومكوناتهم إلى توحيد صفوفهم ودعم ومساندة قيادة السلطة المحلية وأجهزة الدولة من أجل تفويت الفرصة على المتربصين بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.