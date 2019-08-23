المطلق: التفريط في تربية الأبناء خيانة لله والوطن

2019-08-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن تربية الأبناء أمانة عظيمة وواجب شرعي ومسئولية مجتمعية، والتفريط فيه خيانة لله وللدين وللوطن.

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وضرب المطلق على حديثه مثلًا بقول الله تعالى: {يا أيُّها الذينَ آمنوا لا تخونوا اللهَ والرسولَ وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (27) واعلموا أنما أموالُكم وأولادُكم فتنةٌ وأنَّ اللهَ عندهُ أجرٌ عظيم} [الأنفال: 27-28].

ورأى أن التربية والتعليم أمران متلازمان؛ فلا غنى لأحدهما عن الآخر، وهما في حاجة إلى الحوار المنطقي الذي يبني القناعات الصائبة. وهما مسؤولية كبيرة، يشترك فيها كلٌّ من: الأسرة والمجتمع بكل مؤسساته التربوية والتعليمية والدينية والإعلامية والثقافية.