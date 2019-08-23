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المطلق: التفريط في تربية الأبناء خيانة لله والوطن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن تربية الأبناء أمانة عظيمة وواجب شرعي ومسئولية مجتمعية، والتفريط فيه خيانة لله وللدين وللوطن.
وضرب المطلق على حديثه مثلًا بقول الله تعالى: {يا أيُّها الذينَ آمنوا لا تخونوا اللهَ والرسولَ وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (27) واعلموا أنما أموالُكم وأولادُكم فتنةٌ وأنَّ اللهَ عندهُ أجرٌ عظيم} [الأنفال: 27-28].
ورأى أن التربية والتعليم أمران متلازمان؛ فلا غنى لأحدهما عن الآخر، وهما في حاجة إلى الحوار المنطقي الذي يبني القناعات الصائبة. وهما مسؤولية كبيرة، يشترك فيها كلٌّ من: الأسرة والمجتمع بكل مؤسساته التربوية والتعليمية والدينية والإعلامية والثقافية.
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