وظائف صحية شاغرة للسعوديين في مستشفى الملك عبدالله

2019-08-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. استشاري- طب أطفال عام.

Advertisements

. استشاري- طب الأسرة والمجتمع.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر 2019م.

وأفادت إدارة المستشفى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)