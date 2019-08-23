- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 7 وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
7 وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.
وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مساعد أخصائي الوقاية من العدوى (الظهران).
. أخصائي الوقاية من العدوى (الظهران).
. مدير تمريض (الظهران).
. أخصائي الأمراض العصبية (الأحساء).
. مدقق حسابات أول (الظهران).
. فني تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية (الأحساء).
. منسق بيئي (الظهران).
وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر 7 وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.