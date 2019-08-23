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أمطار غزيرة على عقبة ضلع في عسير

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2019-08-23

أمطار غزيرة على عقبة ضلع في عسير

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - مربة

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هطلت أمطار غزيرة، عصر اليوم الجمعة، على مركز مربة والقرى القريبة منها، امتدادًا إلى مركز قرضة بعقبة ضلع التابعة لمنطقة عسير.

وشهدت هذه المواقع غزارة في هطول الأمطار، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار سقيا ورحمة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.





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