فيديو.. مساعد مدرب بني ياس يتحدث عن انطلاقة الموسم والصفقات الصيفية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد معتز عبدالله، المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق بني ياس الإماراتي، أن فريقه يخوض الموسم الجديد باستراتيجية مختلفة.
ونجح بني ياس في تحقيق الفوز على الشارقة في أول ظهور رسمي للفريقين هذا الموسم بالجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الخليج العربي.
وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال معتز عبدالله: "خضنا مرحلة إعداد بمجموعة من الشباب، وبفكر جديد وضعته الإدارة واستراتيجية مختلفة علينا تطبيقها، خاصة المدرب شايفر الذي يتحمل المسؤولية".
وأضاف: "نحن الآن في مرحلة الإعداد الثانية استعداداً للموسم الجديد، مباريات كأس الخليج العربي تأتي في وقت مبكر لتساعد الأندية على الاستعداد للموسم".
وتابع: "موعد انطلاق كأس الخليج العربي فكرة طيبة، لأن هذه البطولة تمنحنا فرصة كبيرة لمعالجة النواقص سواء بدنياً أو فنياً أو في تدعيم الصفوف".
وأتم: "الصفقات الشابة في بني ياس لم تحصل على فرصتها مع أنديتها السابقة، لكنهم لاعبون مميزون".
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