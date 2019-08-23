فيديو.. العنبري يعدد أسباب خسارة الشارقة أمام بني ياس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن عبدالعزيز العنبري، المدير الفني لنادي الشارقة الإماراتي، تحمله مسؤولية الهزيمة في أولى مباريات فريقه الرسمية بالموسم الجديد أمام بني ياس في كأس الخليج العربي.

الشارقة خسر خارج ملعبه أمام بني ياس بهدفين نظيفين في الجولة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية"، قال العنبري: "بني ياس قدم مستوى طيبا وكانت لديه رغبة أكبر في الفوز بالمباراة، أهنئهم على ما قدموه وكذلك أقدم التهنئة لمدربهم".

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وأضاف: "اللاعبون قدموا مستوى طيبا، لكن هذه هي كرة القدم، في النهاية يجب أن تستثمر الفرص التي تصنعها من أجل أن تفوز، لكنني فخور باللاعبين".

وتابع: "افتقدنا بعض الأمور في الجانب الهجومي التي كانت سبباً في النتيجة، لكنني أتحمل الخسارة".

وأتم: "مثل هذه النتائج السلبية (الخسارة أمام بني ياس) مفيدة، لكن لا نتمنى أن تكون في أكثر من مباراة حتى لا تترتب عليها أمور غير جيدة".