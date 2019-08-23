سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 23 أغسطس 2019

يشهد متوسط سعر الدولار في مصر ارتفاعا أمام الجنيه المصري، حيث سجل 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك بالمطارات والفنادق الكبرى، خلال تعاملات أمس واليوم الجمعة.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنك مصر. وهو أقل سعر للدولار.

وعرض بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار مرتفعا بنحو 3 قروش، ليسجل 16.56 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك خاص مصري، 16.5 جنيه للشراء مقابل 16.6 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك البركة وبيريوس وقناة السويس والمصرف المتحد وعودة والشركة المصرفية العربية.

وتفاوت سعر الدولار في باقي البنوك؛ إذ بلغ في بنكي التعمير والإسكان والأهلي اليوناني 16.53 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع. فيما بلغ في بنكي كريدي أجريكول وبلوم 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

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وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 14.25% و15.25% على الترتيب.

وارتفع الجنيه المصري نحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.

وزاد صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 44.91 مليار دولار نهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ44.35 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران السابق له.

وبالنسبة إلى باقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري فقد هبط سعر شراء اليورو بواقع 3 قروش عن سعر أمس مسجلًا 18.27 جنيه والبيع 18.46جنيه، وهبط سعر الإسترليني قرشًا واحدًا مسجلا 20 جنيها للشراء والبيع 20.39 جنيه.

وبالنسبة إلى العملات العربية، فقد استقر سعر الريال السعودي عند 4.40 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، كما استقر الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 54.29 جنيه للشراء مقابل 54.67 جنيه للبيع.

وفي يوليو/تموز الماضي، هبط التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 8.7% من 9.4% في يونيو/حزيران في مفاجأة للمحللين الذين توقعوا أن ترتفع الضغوط التضخمية في أعقاب جولة جديدة من خفض الدعم دفعت أسعار الوقود إلى الارتفاع بين 16 و30%.