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وظائف شاغرة للجنسين في جمعية التنمية الأسرية بتبوك
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جمعية التنمية الأسرية بتبوك عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. أخصائي قانوني (عدد وظيفتين/ للجنسين): شهادة جامعية في تخصصات: (الشريعة، أو القانون، أو الأنظمة).
. أخصائي اجتماعي ونفسي (عدد وظيفتين/ للجنسين): شهادة جامعية في تخصصات: (علم الاجتماع، أو علم النفس).
. أخصائي التسويق والإعلام الجديد (للجنسين): شهادة جامعية في تخصصات (إدارة الأعمال، التسويق).
. أخصائي استدامة مالية- جهات مانحة وراعية (للجنسين): شهادة جامعية في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، أو تمويل واستثمار).
. أخصائي استدامة مالية- تبرعات واستقطاعات (للجنسين): شهادة جامعية في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، أو تمويل واستثمار).
. موظف استقبال (عدد وظيفتين/ للجنسين): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (السكرتارية، الإدارة، علم الاجتماع، علم النفس، خدمة اجتماعية).
وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– أن تتوافق في المتقدم/ـة المتطلبات والمعايير الخاصة لكل وظيفة.
– أن يكون مقر السكن مدينة (تبوك) مع إحضار ما يثبت ذلك.
– ألا يكون المتقدم يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي أو صاحب عمل.
– ألا يكون المتقدم طالبًا منتظمًا في جهة تعليمية أو تدريبية.
– أن يتم تسجيل المرشح في التأمينات الاجتماعية بعد قبوله النهائي.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
وأوضحت الجمعية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني، والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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