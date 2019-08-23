وظائف شاغرة للجنسين في جمعية التنمية الأسرية بتبوك

2019-08-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جمعية التنمية الأسرية بتبوك عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. أخصائي قانوني (عدد وظيفتين/ للجنسين): شهادة جامعية في تخصصات: (الشريعة، أو القانون، أو الأنظمة).

. أخصائي اجتماعي ونفسي (عدد وظيفتين/ للجنسين): شهادة جامعية في تخصصات: (علم الاجتماع، أو علم النفس).

. أخصائي التسويق والإعلام الجديد (للجنسين): شهادة جامعية في تخصصات (إدارة الأعمال، التسويق).

. أخصائي استدامة مالية- جهات مانحة وراعية (للجنسين): شهادة جامعية في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، أو تمويل واستثمار).

. أخصائي استدامة مالية- تبرعات واستقطاعات (للجنسين): شهادة جامعية في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، أو تمويل واستثمار).

. موظف استقبال (عدد وظيفتين/ للجنسين): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (السكرتارية، الإدارة، علم الاجتماع، علم النفس، خدمة اجتماعية).

وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

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– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن تتوافق في المتقدم/ـة المتطلبات والمعايير الخاصة لكل وظيفة.

– أن يكون مقر السكن مدينة (تبوك) مع إحضار ما يثبت ذلك.

– ألا يكون المتقدم يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي أو صاحب عمل.

– ألا يكون المتقدم طالبًا منتظمًا في جهة تعليمية أو تدريبية.

– أن يتم تسجيل المرشح في التأمينات الاجتماعية بعد قبوله النهائي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت الجمعية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني، والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)