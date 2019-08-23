- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الشرعية بدعم التحالف تحرر آخر نقطة بجبال البياض في صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشرعية بدعم التحالف تحرر آخر نقطة بجبال البياض في صنعاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الجيش اليمني، اليوم الجمعة، أنه تمكن بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال البياض بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان مقتضب: إنه تم أيضًا تحرير جبل الغنيمي في ذات الجبهة، بحسب “العربية”.
وأوضح أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه منطقة الكحل، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية.
وتخوض قوات الجيش اليمني، بمساندة من تحالف دعم الشرعية، معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرعية بدعم التحالف تحرر آخر نقطة بجبال البياض في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.