شكرا لقرائتكم هجن الرئاسة تسيطر على المراكز الأولى والفائزة أسرع الحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-23 هجن الرئاسة تسيطر على المراكز الأولى والفائزة أسرع الحيل متابعات الخليج 365 - واس شهدت الأشواط التنشيطية المفتوحه لسـن “الحيل والزمول” على مسافة 5 كلم المقامة على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن منافسات مثيرك بين مؤسسات الهجن العملاقة وكبار المضمرين.

وانتزعت هجن الرئاسة أربع أشواط متتالية كانت أسرعهن “الفائزة” وصولاً لخط النهاية، حيث حسمت الشوط الثالث بأفضل توقيت زمني قدره ثمان دقايق وعشر ثواني، فيما حسمت “هملولة” الشوط الأول الرئيسي المخصص للحيل، وفازت في الشوط الثاني “مشاكل”، وفاز بالشوط الرابع “ملبي”، فيما جاءت نتائج المركز الأول لباقي الأشواط على النحو التالي:

– الشوط 5 : “الغزيل” رائد دخيل الله القرشي.

– الشوط 6 : “مطنوخ” لحمد سيف الهاجري.

– الشوط 7 :”سيوف” لحماد بركة الجهني.

– الشوط 8 : “مياس” لحمد عبيد الخييلي.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجن الرئاسة تسيطر على المراكز الأولى والفائزة أسرع الحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.