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2019-08-23 طريقة قياس الجهة الحكومية لأداء موظفيها متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت وزارة الخدمة المدنية طريقة قياس الجهة الحكومية لأداء موظفيها. Advertisements وقالت الخدمة المدنية: إنه يتم القياس وفقًا لإطار العمل التنظيمي الذي تصدره الوزارة، حيث يحدد الإطار أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته، ومستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف المكافآت والعلاوة الدورية وضوابط منحها. بالإضافة إلى إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء الوظيفي.









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