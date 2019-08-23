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تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين من مصنع بالدمام يصيب 39 باختناق

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2019-08-23

تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين من مصنع بالدمام يصيب 39 باختناق

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشر الدفاع المدني في الدمام، اليوم الجمعة، حادث تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين (H2s) من أحد مصانع الحديد.

وأوضح مدني الدمام أن الحادث نتج عنه إصابة 39 من العاملين بالمصنع والمصانع المجاورة باختناق بسيط، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث والسيطرة عليه.

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