توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت المافق 2019/08/24 في المملكة، قائلة إنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على “جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة، المدينة المنورة”.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.