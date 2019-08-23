شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطلع على مراحل استخراج السمح والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)أظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر ومواقع التواصل الاجتماعي، زيارة أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، لمخيم مرشد بن هاضل الشراري، أحد أشهر المعروفين بإنتاج السمح في المنطقة.
وخلال الفيديو، تناول الأمير فيصل بن نواف العصيدة، وهي إحدى الأكلات الشعبية الشهيرة في المنطقة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع زيارات أمير المنطقة للمواطنين وتفقد أحوالهم، في إشارة واضحة إلى التلاحم بين القيادة والشعب.
واستمع أمير منطقة الجوف من الشراري المهتم بجني ثمار السمح، لشرح عن مراحل استخراج ثمار نبتة السمح الصحراوية التي يتزامن خروجها مع نزول المطر، حيث يبدأ السماحون بحصاده وجمعه في فصل الصيف، ثم يستخلص منه الكعبر «ثمار السمح»، ويتم عزله عن طريق الرياح والتخلص من البقايا الأخرى لأجزاء السمح.
وأوضح الشراري أنه يتم نقع السمح في الماء لتتفتح الثمار وينزل منه الصبيب «بذور السمح»، لتبدأ عملية عزله وتجفيفه وتنظيفه من الشوائب.
وبيًن أن «السمح» يُستخدم في عدة أكلات كالعصيدة والبكيلة وخبز السمح، مؤكداً أن هذه النبتة التي انفردت بها منطقة الجوف تحتوي على عناصر غذائية مهمة للإنسان.
وأشاد أمير منطقة الجوف بالجهود التي يقوم بها السماحون في تتبع مراحل استخراج ثمار هذه النبتة، متمنياً لهم التوفيق.
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