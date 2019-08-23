السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة أحد المنظمين في موسم السودة خلال حمايته سيدة وأطفالها من الأمطار الغزيرة التي شهدتها السودة أمس، تزامنا مع الفعاليات المتنوعة في الموسم الذي أطلقته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن مواسم السعودية، ويهدف لإبراز ما تتمتع به السودة من موقع وطبيعة وأجواء، إضافة إلى ما تملكه من تراث وثقافة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطر السودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.