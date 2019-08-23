711 ألف حاج يغادرون المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة غادر نحو 711 ألف حاج عبر منافذ المملكة بحسب إحصائية أصدرتها المديرية العامة للجوازات أمس. وتعمل إدارات الجوازات في جميع المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية على خدمة ضيوف الرحمن المغادرين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج. Advertisements جوا 615,862 برا 84,816 بحرا 10,423



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