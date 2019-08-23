التحاق 105 رجال دفاع مدني بدورة تدريبية في بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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غادر 105 من رجال الدفاع المدني إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة التدريبية لأعمال الدفاع المدني، المقامة في كلية خدمات الإطفاء البريطانية المقرر بدايتها غدا.

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن المشاركين في أعمال الدورة التدريبية يمثلون سابع مجموعة يجري تدريبها، مبينة أنهم أتموا الإجراءات المقررة في تنفيذ البرنامج التدريبي للالتحاق بالدورة قبل مغادرتهم المملكة متجهين إلى بريطانيا، إضافة إلى عقد لقاء موسع مع المشاركين في الدورة على مدى يومين لتعريفهم بمحتوى البرنامج التدريبي وتهيئتهم وتوجيههم لتحقيق أفضل استفادة منه، وتقديم صورة مشرفة لمستوى رجل الدفاع المدني السعودي خلال مدة تنفيذ الدورة التدريبية بكلية خدمات الإطفاء البريطانية (Moreton in Marsh).

وأعرب مدير إدارة التدريب بالدفاع المدني العميد الدكتور عبدالله الشمراني عن شكره وامتنانه لمدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو على دعمه ومتابعته لجميع مراحل ترشيح واختيار المشاركين في هذه الدورة التدريبية المتميزة، وكذلك حرصه على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بتهيئتهم للمشاركة في البرنامج التدريبي، والذي يعد إحدى ثمار التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وكلية خدمات الإطفاء البريطانية.

وأكد ثقته في قدرة رجال الدفاع المدني المشاركين في هذه الدورة، والذين جرى اختيارهم بعناية ووفق معايير دقيقة وبما يعزز الاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها، بعد عودتهم إلى أرض الوطن في الارتقاء بجودة خدمات فرق ومراكز الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث المختلفة.