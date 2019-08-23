المزارعون يرمون 39 % من الحيوانات النافقة بالخلاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

يتخلص العاملون في المزارع من 39% من الحيوانات الكبيرة النافقة كالإبل والأبقار والأغنام برميها في الخلاء، في حين يجري التخلص من 48% من الدواجن النافقة بحرقها، بحسب إحصائية حديثة للهيئة العامة للإحصاء، الأمر الذي أكد مختصون أنه يتسبب في أضرار صحية عامة وبيئية كبيرة، ويترتب عليها غرامات باهظة للمخالفين.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة علي الدويرج لـ «مكة» أنه يجب التخلص من الحيوانات النافقة ومخلفاتها بطرق آمنة بيئيا، ويخالف كل من نظام الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان التخلص من الحيوانات النافقة ومخلفاتها بطرق غير صحيحة بيئيا.

ويجيز النظام استخدام الدفن للحيوانات بشروط معينة نصت عليها لائحته التنفيذية، كما أن الدفن يجب أن يكون في محارق خاصة مجازة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأن تتعاقد العيادات البيطرية المرخصة من قبل الوزارة مع شركات للتخلص من النفايات الطبية الناتجة عنها، كما أن إعادة التدوير «إن كان ممكنة» من الحلول المثالية، خاصة في حالات السماد.

وأضاف الدويرج أن إلقاء الحيوانات النافقة في الخلاء له أضرار بيئية في تلويث البيئة وتكاثر الحشرات والذباب ونشر الأمراض، خاصة عند رميها بجانب الطرق أو في مجاري المياه والأودية، كما أن حرقها بالطرق التقليدية قد يؤدي إلى تلويث البيئة بالأدخنة الناتجة عن الحرق، ولن يتم التخلص تماما من بقايا تلك الجثث في معظم الحالات، وتزداد هذه الحالات سوءا في حالة حرق السماد والسبلة، والتي قد تستغرق أياما عدة لتنطفئ.

ولفت الدويرج إلى أن العقوبات في نظام الثروة الحيوانية عقوبات مالية، وتختلف بحسب حجم المخالفة، وهناك عقوبات من جهات أخرى مثل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المعنية بتطبيق النظام العام للبيئة، مبينا أن المشاريع الإنتاجية قبل الترخيص لها يجب أن تتوفر لديها مقومات التخلص الصحي الآمن من الحيوانات النافقة ومخلفاتها، ويعتقد أن الدفن وسيلة متوفرة للجميع للتخلص من تلك المخلفات، وتكلفتها أقل بكثير من تكلفة انتشار الأمراض أو الحشرات أو تكاثر الحيوانات البرية حول جثث تلك الحيوانات ومخلفاتها.

‪التوزيع النسبي لطرق التخلص من المخلفات والحيوانات

الحيوانات النافقة

38.68 % الرمي في الخلاء

27.19 % الدفن

19.83 % الحرق

8.77 % حاويات النفايات

الدواجن النافقة

47.57 % الحرق

32.45 % الدفن

7.08 % التعاقد مع شركات متخصصة

5.78 % حاويات النفايات

الأسماك النافقة

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67.77 % الدفن

8.04 % الحرق

4.02 % التعاقد مع شركات متخصصة

1.79 % حاويات النفايات

مخلفات عضوية حيوانية

33.22 % التحويل إلى سماد

19.42 % الرمي في الخلاء

19.32 % الحرق

مخلفات عضوية نباتية

46.20 % الحرق

14.31 % الرمي في الخلاء

13.75 % التحويل إلى سماد

10.84 % حاويات النفايات

مخلفات الأدوية والمطهرات

32.72 % الحرق

31.33 % حاويات النفايات

مخلفات المبيدات

32.42 % حاويات النفايات

31.76 % الحرق