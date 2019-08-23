وسطية المملكة حاضرة في افتتاح أكبر مساجد أوروبا بالشيشان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ رئيس وفد المملكة في افتتاح مسجد «فخر المسلمين» بجمهورية الشيشان أن بناء هذا المسجد الكبير الذي يعد معلما من معالم أوروبا، يبعث في النفوس السعادة ويحقق للمسلمين الرفعة وسيكون منارة هدى ونور ينشر تعاليم الإسلام الصحيح الوسطي، مزجيا شكره لرئيس الشيشان على إقامته لهذا الصرح الإسلامي الكبير، راجيا من الله أن يكون الشعب الشيشاني في أحسن حال، وأن يساهم هذا المسجد في نشر المنهج الوسطي المعتدل الذي ينبذ العنف والتطرف.

وقال في حديثه للفضائية الشيشانية إن المملكة تدعو لمنهج الوسطية والاعتدال وتعمل جاهدة لنشرها في ربوع العالم الإسلامي، كما تمد يديها لكل الدول التي تسير على هذا المنهج، لافتا إلى أن الشيشان الشقيقة بقيادة الرئيس رمضان أحمد تعد إحدى الدول التي تعمل على نشر الوسطية ولها جهود في ذلك ونعتز بتميز علاقاتنا معها.

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من جانبه وصف مستشار الرئيس الشيشاني المفتي العام لجمهورية الشيشان صلاح ميجييف، مشاركة المملكة في افتتاح أكبر جامع بأوروبا أنشئ بالشيشان بالعمل المبارك والمعهود للمملكة وقيادتها الرشيدة الذي دأبت على دعم ومساندة وتشجيع كل عمل إسلامي رشيد، مشيرا إلى أن ذلك تأكيدا على رسالتها العالمية والريادية في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال.

ونوه المفتي بالعلاقات التاريخية بين البلدين القائمة على التعاون الثنائي في المجالات، ولا سيما ما يتصل بالعمل الإسلامي المشترك، لافتا إلى أن السعودية والشيشان ترتبطان بوشائج قوية تقوم على أساس من المحبة والأخوة الإسلامية والمواقف الراسخة في ذاكرة التاريخ.

وأكد أن مشاركة المملكة في افتتاح المسجد محل تقدير واعتزاز من مختلف أطياف الشعب الشيشاني الذي يكن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محبة خاصة وتقديرا كبيرا نظير خدماتهما للإسلام والمسلمين بالعالم، مبينا أن الرئيس الشيشاني دائما ما يؤكد على تميز ومتانة العلاقة مع المملكة وقيادتها الرشيدة والعمل سويا لتحقيق ما يجمع الأمة على الخير والسلام.