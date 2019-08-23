أمير الشرقية يدعو لتحفيز الشباب على البحث والتأليف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أن المؤلف والباحث السعودي يمتلكان القدرات العلمية، والفنية التي تؤهلهما لتقديم الأبحاث والإصدارات التي تضيف للمكتبة العربية.

ونوه بجهود الباحثين خلال اطلاعه على عدد من الإصدارات لباحثين ومؤلفين من المنطقة بديوان الإمارة أخيرا ومن ضمنها رسالة الدكتوراه في علوم اللغات اللسانية بدرجة الامتياز من جامعة الملك سعود والتي قدمها الباحث الدكتور نايف الشدي، والتي جاءت بعنوان «السؤال في القرآن الكريم دراسة تفاعلية»، كما اطلع على عدد من إصدارات الكاتب والروائي فوزي الغلام.

ونوه باهتمام الدولة بالأدباء والمثقفين والباحثين بتقديم الدعم لهم لإثراء المكتبة العربية، وتقديم إصدارات نوعية في مختلف الفنون والعلوم، مشيرا إلى أن البحث العلمي جزء لا يتجزأ من نهضة وتطور الأمم. وشدد على أهمية الاستمرار في البحث والتأليف، ونقل هذه المعرفة لفئة الشباب، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات العلمية والثقافية.