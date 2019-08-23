تدشين الحافلات الذكية للنقل المدرسي بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

دشن مدير تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي أمس الأول الحافلات الذكية للنقل المدرسي، والتي تشتمل على أحدث وسائل السلامة المدرسية والتقنية الحديثة بحضور القيادات التعليمية، وذلك بمبنى الإدارة بجدة.

وأكد أن أجيال المستقبل أمانة، ويجب المحافظة على سلامتهم فكريا وعلميا وجسديا وتجويد ما يقدم لهم من محتوى تعليمي لأنهم سواعد بناء الوطن في المستقبل، وهذا واجب وطني ومهني وتربوي، مشيدا بدور قيادات المدارس في الاستعداد والتهيئة للعام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول للمسعودي بقادة وقائدات المدارس تحت عنوان (مستعدون 4) بحضور المساعدين بنين وبنات ومديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم، إضافة لقادة وقائدات المدارس، وذلك بمسرح الإدارة العامة.

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واستهلت جلسات اللقاء بورقة عمل عن كيفية استعداد المدارس التي شهدت مشاركة كل من المساعد للخدمات المساندة والمساعدة للشؤون التعليمية ومساعد مدير مكتب التعليم الأهلي ومدير إدارة الإعلام التربوي.

وشهدت الجلسة الثانية إبراز التطلعات الوزارية المستقبلية من حيث نواتج التعلم والاختبارات الوطنية والدولية، حيث قدم ورقتها كل من مدير ومديرة الإشراف التربوي بتعليم جدة للبنين والبنات.

وتناولت ورقة الجلسة الثالثة الطفولة المبكرة ومشروع مدرستي، حيث تناوب على تقديمها كل من مديرتي التخطيط المدرسي والصحة المدرسية، كما شهدت تقديم المساعد للشؤون المدرسية صديق خوجة ورقة بعنوان (ماذا نريد من قادة الميدان في العام الثالث لمشروع مدرستي؟).

وفي الجلسة الرابعة التي كان عنوانها «مدارسنا.. آمنة» سلط الضوء على السلامة المدرسية والسلامة الفكرية، قدم ورقتها مدير إدارة الأمن والسلامة ومشرف الصفوف الأولية بمكتب تعليم وسط جدة.

وفي الختام عقد مدير تعليم المحافظة لقاء مفتوحا مع قادة وقائدات المدارس (مستعدون4) أجاب من خلاله عن المداخلات والاستفسارات، تلاه تكريم المدارس المتميزة في الانضباط للعام الدراسي 1439هـ.