حرس الحدود يزود يختا إسبانيا بالوقود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكنت دوريات حرس الحرس بقطاع فرسان من مساعدة شخصين بعد دخولهما للمياه السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية، أحدهما بريطاني الجنسية، والآخر يحمل الجنسية الإيرلندية، كانا على متن يخت يرفع علم إسبانيا في المياه الدولية، متجهين من إسبانيا إلى جيبوتي حيث زود اليخت بالوقود والماء.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني في بيان أمس أنه في إطار مهام حرس الحدود والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، هرعت الدوريات البحرية بالقطاع لمساعدة اليخت إثر دخوله للمياه السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية وتبين أن على متنه شخصين.

وأكد أنه رصد دخول اليخت للمياه السعودية عبر أنظمة المراقبة البحرية، وعلى الفور جرى توجيه الدوريات البحرية التابعة لقطاع فرسان باستقبالهما ومرافقتهما إلى رصيف الوحدات البحرية بالقطاع، وتزويدهما بالماء والوقود ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدولي حتى مغادرتهما لوجهتهما المقصودة.