تزويد 400 معلم ومعلمة جدد بالمهارات المهنية في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

اختتمت إدارة تعليم منطقة تبوك أمس الأول برنامج الحقيبة التدريبية التأسيسية لنحو 400 من المعلمين والمعلمات الجدد بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني.

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وهدف البرنامج إلى تزويد المتدربين والمتدربات بالمهارات المهنية الأساسية التربوية والتعليمية التي تساعدهم في بداية مشوارهم المهني على أداء رسالتهم التعليمية.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث «بنين» بتعليم تبوك أمين غليلة أن الحقيبة التدريبية شملت العديد من الجوانب المهمة والمتنوعة ومنها خصائص النمو العمرية والسلوكية للطلاب والطالبات، ومفاهيم أساسية في نموهم وعلاقتها في مجال التربية والتعليم وأهميتها للمعلم الجديد، وتطبيقات تربوية مفيدة للمتدربين في إدارة البيئة الصفية، والمشكلات الصفية التي قد تواجه عناصر العملية التعليمية، وأساليب وطرق التدريس الحديثة، والوسائل التعليمية المعينة للمعلم والمتعلم، وجوانب في التخطيط للتدريس والتقويم له.

من جانبها أكدت مديرة إدارة التدريب التربوي» بنات « الدكتورة نور الفريعي أن البرنامج الذي استمر لمدة ثلاثة أيام؛ هدف إلى تمكين المعلمات الجديدات من إدارة بيئة التعلم داخل الفصل بفاعلية، وتحديد التزام ومسؤوليات المعلمة، وتزويدها بكل ما من شأنه أن يرفع مستوى عملية التعليم والتعلم، ويزيد من طاقات المعلمة الإنتاجية وإكسابها بعض المعايير المهنية والشروط التي يجب توافرها في تخطيطها لعملية التعلم من خلال اعتمادها على برامج تعليمية ممنهجة ومنظمة تهدف إلى إكساب الطالبات خبرات جديدة وتنميتها باستمرار.