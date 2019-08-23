الأقدمية معيار المفاضلة لترقيات موظفي الدولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

حددت وزارة الخدمة المدنية إجراءات إدارة عملية اختيار وطرح معايير المفاضلة للترقيات، حيث بينت العناصر لكل معيار يتضمن طريقة احتساب المعايير، على أن تكون الأقدمية معيارا للمفاضلة في حال تساوي المتقدمين للترقيات.

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن الجهات الحكومية تحدد المراتب الشاغرة من العاشرة فما دون مع ذكر عددها، وأيضا المراتب الـ11 إلى الـ13 مع ذكر عددها، كما تحدد المعايير التي ترغب باستخدامها وفق الاعتماد الصادر من قبل الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة من بين المعايير الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بالمادة الـ52 الفقرة (أ) والتي تنص على أن تكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقا لنتائج الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة كمعيار مفاضلة رئيس، إضافة إلى جميع أو بعض المعايير بالمادة الـ52 الفقرة (أ) على ألا يقل عدد معايير المفاضلة المستخدمة عن معيارين اثنين.

تحديد المعايير

وأشارت المعلومات إلى أنه حددت طريقة احتساب كل معيار عن طريق تحديد الوزن المقترح للمعايير التي جرى اختيارها، على أن تحدد الجهة الحكومية العنصر المرجح والذي يستخدم في حالة التساوي بين المرشحين في عملية المفاضلة للترقيات، وأن تكون الأقدمية في تاريخ التعيين في حال التساوي بعد تطبيق العنصر المرجح الذي اختير، وفي حال استمر التساوي فتختار الجهة عنصرا مرجحا آخر للمفاضلة بين المتساوين، على أن يتفق مع وزارة الخدمة المدنية على المعايير والعناصر، وذلك قبل الإعلان والبدء بمفاضلة الترقيات.

كما تعلن الجهة الحكومية بموقعها الرسمي معايير وعناصر المفاضلة للترقيات المتوافق عليها مع الوزارة، إضافة إلى أي وسيلة أخرى تراها مناسبة بمدة لا تقل عن خمسة أيام وتكون ثابتة لمدة 12 شهرا، وفي حال رغبت في إجراء تغيير على هذه المعايير فإن ذلك يستلزم الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها.

الالتزام باللائحة

وبينت الجهة الحكومية أنها تلتزم عند تطبيق مفاضلة الترقيات بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية ودليل تصنيف الوظائف المعتمد من قبل الوزارة، على أن تدير الموارد البشرية مفاضلة الترقيات على من تنطبق عليهم شروط الترقية ويكون الاختيار وفق الأعلى نقاطا بمفاضلة الترقية، وتظل المعايير والعناصر التي استحق عليها المرشح نقاطا سارية المفعول ما لم تستخدم للترقية لمرتبة أعلى من المرتبة التي هو عليها ويستثنى من ذلك المقابلة الشخصية والأداء الوظيفي، وعند الرجوع إلى احتساب الأقدمية كعنصر مرجح حسب تاريخ التعيين (اليوم/الشهر/السنة)، فإن مجموع الأيام لا يحتسب من ضمنها المدد المذكورة في المادة الـ48 الفقرة (ب) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية.

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كما ترجع إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية إجراءات المفاضلة للترقيات والتأكد من توافقها مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والإجراءات الصادرة من قبل الخدمة المدنية، ومن ثم تعلن أسماء المستحقين للترقية للمراتب العاشرة فما دون، أما المراتب (13،12،11) فلا تعلن الجهة الأسماء إلا بعد استيفاء المسوحات الأمنية واستبعاد من لا يجتاز إجراءات المسح الأمني وفق الإجراءات المنظمة لذلك. وأجازت الخدمة للجهات الحكومية لمفاضلة الترقيات (13،12،11) أن تجرى المسوحات الأمنية لعدد أكثر من عدد الوظائف المعلنة مع التزامها بترقية من اجتاز المسح الأمني وفق الأعلى نقاطا بالمفاضلة.

ويجب على الجهة اعتماد محتوى الاختبار من قبل الوزارة في حال اختير معيار اختبار مفاضلة للترقيات، وذلك قبل إجراء عمليات المفاضلة، على أن تكون نتيجة الاختبار للمرشح لأغراض الترقية صالحة لمدة (24) شهرا من تاريخ إجراء الاختبار.

وأشارت المعلومات إلى أن الوزارة طورت نظاما الكترونيا يمكن الجهات من إدارة الترقيات، والذي سوف تدعى للتدريب عليه من خلال لقاءات تعريفية تبدأ من 2 محرم المقبل.

معايير وعناصر المفاضلة:

01 تقييم الأداء الوظيفي

ممتاز أو ما يعادلها

جيد جدا أو ما يعادلها

جيد أو ما يعادلها

02 المبادرات والإنجازات التي حققها المرشح

الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية

اقتراح مبادرة بعد تطبيقها حققت وفرا ماليا أو رفع كفاءة أداء الجهة

الحصول على شهادة تميز

03 برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح

برامج اعتماد منتهية باختبار اجتياز

برامج تدريب لا تتضمن اختبار اجتياز

برامج التعلم الذاتي

برنامج التدريب على رأس العمل والتوجيه بتقدير ممتاز

برنامج التدريب على رأس العمل والتوجيه بتقدير جيد جدا

04 نتائج المقابلة الشخصية لتقييم المرشح

ممتاز

جيد جدا

جيد

لم يجتز (مع ذكر أسباب عدم الاجتياز واقتراح طرق التطوير)

05 نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين