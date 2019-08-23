القبض على ثلاثيني اقتلع صرافا آليا بشيول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ألقت الجهات الأمنية في منطقة حائل القبض على مواطن في عقده الثالث من العمر اعتدى على جهاز صراف آلي باقتلاعه بشيول بغرض الاستيلاء على ما بداخله.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن، لضلوعه بارتكاب جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي واقتلاعه ومحاولة تحطيمه والاستيلاء على ما بداخله بواسطه معدة ثقيله «شيول»، مبينا أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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