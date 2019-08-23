برنامج لتطوير ودعم صغار مربي الماشية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القطيف

تنطلق غدا الحملة الثالثة التعريفية ببرنامج تطوير ودعم صغار مربي الماشية، التي ينظمها قسم إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف لمدة ثلاثة أسابيع. وتهدف الحملة إلى توعية وتعريف المتقدمين الراغبين في الحصول على الإعانة المالية لبرنامج تطوير ودعم صغار مربي الماشية، وطريقة التقديم والتعريف بالبرنامج للوصول إلى أكبر عدد من المستحقين للإعانة بالمنطقة الشرقية وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 لتنمية مختلف الثروات الوطنية.

ودعت إدارة الثروة الحيوانية الراغبين من مربي الماشية في التقديم والانضمام لهذا البرنامج، إلى سرعة مراجعة مكتب الوزارة بالقطيف لتسجيل بياناتهم، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 2 ظهرا طيلة أيام العمل الأسبوعية خلال الفترة المحددة.