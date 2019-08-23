صيانة 125 حديقة ومتنزها في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

نفذت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة المشاريع، 650 عملا ضمن برنامج الصيانة الشاملة لمرافق الحدائق والمتنزهات العامة.

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وشمل البرنامج صيانة شبكات الكهرباء والتمديدات الصحية وأرضيات مجمعات دورات المياه العامة، والعمل على تصنيع أغطية حماية اللوحات والعدادات، وتركيب وصيانة الأرصفة، ودفن وتسوية الممرات، وحفر وتمديد وصيانة خطوط التغذية والري، وصيانة وتأهيل الأنترلوك، وصيانة وتأهيل المماشي العامة.

وأوضحت وكالة المشاريع أن برنامج الصيانة شمل نحو 125 حديقة ومتنزها وساحة بلدية بالطائف والضواحي، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة مرافق المتنزهات والحدائق وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ولا سيما أن المتنزهات والحدائق تشهد نسبا متزايدة في الارتياد طوال الفترة الماضية.

وقدمت الأمانة أوجه الدعم والمساندة للقطاعات الخدمية الشريكة لضمان التكامل المنشود بين أعمال مختلف الجهات بالمحافظة.