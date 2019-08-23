التعاون الإسلامي تنوه بافتتاح مسجد «فخر المسلمين»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نوه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين بافتتاح جامع «فخر المسلمين» في مدينة شالي بجمهورية الشيشان، والذي يعد أكبر مسجد في أوروبا.
وقال العثيمين في كلمته خلال افتتاح الجامع، بحضور رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمد قاديروف «إن المنظمة تنوه بالرعاية والعناية بالمساجد لخدمة المسلمين في أداء شعائرهم بكل راحة، وأن تكون هذه المساجد دائما صوتا للاعتدال والحكمة ومكافحة التطرف والغلو والإرهاب».
ولفت إلى أن المنظمة تثمن عاليا خدمة الدول الإسلامية للمساجد والمصلين، وعلى رأسها الدور الذي تبذله المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وتوسعتهما بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
ويشكل جامع «فخر المسلمين « بتصميمه فن العمارة الإسلامية، وجرى بناؤه على أعلى المستويات المعمارية، ويتكون من طابقين، وتصل قدرته الاستيعابية إلى 20 ألف مصل في الداخل، ونحو 100 ألف مصل في الخارج، كما يضم مساحات خضراء واسعة على جوانبه، وحضر افتتاح الجامع وفود كبيرة من العالم
الإسلامي.
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