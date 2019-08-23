صناعة المبادرات دورة للفتيات بتنمية أبوعريش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبوعريش

انطلقت أمس الأول دورة تدريبية عن «صناعة المبادرات الاجتماعية وإدارتها»، في مركز الفتاة الاجتماعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، ضمن برنامج «فذة».

واشتمل اليوم الأول للدورة التي تستمر أربعة أيام على العديد من المحاور التدريبية حول التعريف بمفهوم المبادرات المجتمعية وأبعادها، وتخطيط وإدارة وتنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية بشكل فعال، وأهمية نشر وتطبيق مفهوم المبادرات المجتمعية على أرض الواقع.

وتشمل الدورة تعريف المشاركات البالغ عددهن 25 فتاة بأسس نجاح المبادرات بدءا بتحديد الفكرة ونطاقها ورسم خطة العمل وتنفيذها وتقييمها ورصد الدروس المستفادة.