تهيئة مدارس نجران بمبادرة بوابة المستقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران

اختتمت إدارة تعليم منطقة نجران، أمس الأول، برنامجا تدريبيا لقادة المدارس المطبقة لمبادرة بوابة المستقبل، ضمن برنامج التحول الرقمي بوزارة التعليم، وذلك بمركز الأمير مشعل للتدريب.

ويهدف البرنامج الذي يجري تطبيقه في 80 مدرسة بالمنطقة، إلى تحقيق التحول الرقمي في التعليم من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية، وما تقدمه من وسائل تمكن التواصل مع الطالب ومع أولياء الأمور، كما تمكن المعلم من تطبيق نظريات التعلم المختلفة بفاعلية أكبر، إلى جانب إتاحة الموارد العلمية والتعليمية ومتابعة الواجبات والأنشطة الالكترونية والاختبارات بصورة رقمية، ورصد الحضور والانصراف وتحضير الدروس وحلقات النقاش والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.