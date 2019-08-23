توفير مقررات مدارس الطفولة المبكرة بعنيزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عنيزة

وقف مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة محمد الفريح أمس الأول على استعدادات المستودعات للعام الدراسي الجديد، حيث اطلع على استكمال خطة ترحيل المقررات المدرسية ووصولها وتسليمها واستلامها، إضافة إلى أدوات مدارس الطفولة المبكرة، وتركيبها في المدارس المختارة.

كما تفقد العمل بالمستودعات وخطط توزيع المقررات، وفرز المقررات بحسب وصولها من قبل الوزارة وتجهيزها للتوزيع وجدول إرسالياتها للمدارس، وبيان التوزيع لجميع الكتب الدراسية في المراحل التعليمية.

وشدد على أهمية تهيئة البيئة التعليمية المناسبة وتوفير الكتب لجميع المدارس.