كلوب يرفض تحديد موعد عودة باكير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفض المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب تحديد موعد نهائي لعودة الحارس أليسون باكير للتدريبات، رغم أن الحارس يحقق تقدما ملحوظا للتعافي من الإصابة.

وغاب باكير عن الفريق منذ تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال الفوز الذي حققه فريقه على نوريتش سيتي 4 - 1 في 9 أغسطس الحالي في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخضع باكير لبرنامج تأهيلي مع الفريق الطبي بالنادي ويقوم بخطوات للأمام، ولكن كلوب أكد أنه من المبكر أن نحدد موعد عودته.

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وقال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول أمس»إنه لم يقترب من العودة، ولكن لم يقل لي أي شخص إنه يتعين علي دراسة الدفع به في التدريبات أو في المباراة».

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف «لقد تناولت وجبة الغداء معه أمس، لذلك على الأقل يمكنه الأمل، إنه في حالة جيدة، وفي مزاج جيد، ولكنه يحتاج لبعض الوقت، لا أعلم مدته على وجه التحديد».

وأكد «لا يوجد وقت معين في رأسي ولم يقل لي أي شخص موعدا، لم نسأل، نريد أن نمنحه الوقت الذي يحتاجه، ولكنه يبدو بحالة جيدة».