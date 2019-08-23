دورتموند ومونشنجلادباخ مجانا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس أن المباراة المقررة بين بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، ستعرض على قناة تليفزيونية مفتوحة بالمجان.

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وأوضح أن قناة «إيه.آر.دي» التليفزيونية ستبث المباراة التي يحتضنها فريق دورتموند الأربعاء الموافق 30 أكتوبر، وذلك في الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش.

وفي 29 أكتوبر، يواصل بايرن ميونخ مشوار الدفاع عن لقب الكأس بمواجهة فريق الدرجة الثانية بوخوم، وستبث المباراة أيضا بالمجان على قناة «زد.دي.إف» المفتوحة، في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء بتوقيت ألمانيا.

وفي مباريات أخرى بالدور الثاني لبطولة الكأس، يلتقي كولون فريق ساربروكن ويونيون برلين مع فرايبورج، كما يلتقي لايبزج فريق فولفسبورج وآينتراخت فرانكفورت الفائز باللقب في 2018 مع سانت باولي.