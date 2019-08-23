النموذجي في مواجهة شرسة أمام الليث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يدشن فريق الفتح مشواره في النسخة الحالية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة حامية عندما يستضيف فريق الشباب في الـ 6:50 مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ‫ضمن لقاءات الجولة الأولى.

ويسعى النموذجي وهو يلعب على أرضه وبين جماهيره لكسب نقاط المباراة، في ظل الاستقرار الفني من خلال استمرار مدربه التونسي فتحي الجبال الذي ينتهج أسلوبه المعتاد بتأمين النواحي الدفاعية واللعب بتوازن في منتصف الملعب، وإجادة والارتداد السريع بتواجد الصربي ساشا والتونسي عبدالقادر الوسلاتي والهولندي ميتشيل دي فريدي كمهاجم صريح.

بينما يدخل الليث المواجهه طامحا بكسب كامل النقاط والمنافسة على لقب هذا العام بعد الاستقرار الإداري للنادي ككل بتواجد رئيس النادي وعراب إنجازات الفريق خالد البلطان، فيما يقوده المدرب الجديد الأرجنتيني خورخي اليمرون الذي سيعمل على استغلال سرعة الكولمبي اسبيرلا والأرجنتني غوانكا في خط المقدمة.