بولندا تعثر على جثة أحد مفقودي الكهف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - براغ

ذكرت وسائل الإعلام البولندية أمس أنه جرى العثور على جثة أحد شخصين فقدا في أكبر كهف في البلاد.

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وقالت سلطات الإنقاذ لوكالة أنباء «بي أيه بي» إنه جرى العثور على الجثة بعد منتصف الليل.

وفقد مستكشفا الكهوف في كهف «فيلكا سنيزنا» وهو أعمق وأكبر كهف في بولندا، ويقع في جبال تاترا غرب البلاد.

وكانت المياه غمرت الكهف بشكل غير متوقع بينما كانا تحت الأرض، مما أدى إلى قطع مسار إنقاذهما. وما زال البحث جاريا عن الباحث الثاني، وتضم عملية البحث نحو 50 شخصا. وتستخدم المتفجرات أيضا لفتح المسارات عبر الكهف.