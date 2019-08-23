تراجع أسعار العقارات في لندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجعت أسعار العقارات في العاصمة البريطانية لندن، رغم أن المشترين لم يلتفتوا إلى هذا الانخفاض في الأسعار.

وأفادت دراسة أوردتها وكالة بلومبيرج للأنباء بأن متوسط أسعار العقارات في العاصمة البريطانية يزيد الآن بواقع 1ر13 ضعفا عن متوسط عائدات الأفراد، في أدنى معدل لها خلال أكثر من أربع سنوات. كما أوضحت الدراسة أن أسعار العقارات ظلت ثابتة خلال السنة المنتهية يوليو الماضي، ومن المتوقع أن تستمر في الاستقرار ما لم يحدث تراجع كبير في حجم الطلب.