إنقاذ 5 أشخاص في تحطم منطاد بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت هيئة البحث والإنقاذ البحري الألمانية أمس أن طاقم إنقاذ بحري تمكن من إنقاذ خمسة أشخاص على متن منطاد يعمل بالهواء الساخن، وحال دون تحطم المنطاد قبالة الساحل الألماني المطل على بحر البلطيق. وكان طاقما قاربي إنقاذ قد التقيا بالفعل مساء الخميس في زينوفيتز للمشاركة في جلسة تدريب روتينية.

واتصل قائد المنطاد بأحد أفراد الإنقاذ الذي كان على الشاطئ، حيث قال القائد إن المنطاد يفقد الارتفاع المطلوب ويقترب من الاصطدام بالمياه.

وألقى طاقم المنطاد حبلا طوله 50 مترا إلى قارب الإنقاذ، حيث سحبه القارب إلى ميناء زينوفيتش قبل أن يهبط المنطاد بأمان دون أن يصاب أحد.