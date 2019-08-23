السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
أعلنت هيئة البحث والإنقاذ البحري الألمانية أمس أن طاقم إنقاذ بحري تمكن من إنقاذ خمسة أشخاص على متن منطاد يعمل بالهواء الساخن، وحال دون تحطم المنطاد قبالة الساحل الألماني المطل على بحر البلطيق. وكان طاقما قاربي إنقاذ قد التقيا بالفعل مساء الخميس في زينوفيتز للمشاركة في جلسة تدريب روتينية.
واتصل قائد المنطاد بأحد أفراد الإنقاذ الذي كان على الشاطئ، حيث قال القائد إن المنطاد يفقد الارتفاع المطلوب ويقترب من الاصطدام بالمياه.
وألقى طاقم المنطاد حبلا طوله 50 مترا إلى قارب الإنقاذ، حيث سحبه القارب إلى ميناء زينوفيتش قبل أن يهبط المنطاد بأمان دون أن يصاب أحد.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 5 أشخاص في تحطم منطاد بألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.