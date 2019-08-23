إعفاء المستثمرين الأجانب بالهند من ضريبة الأثرياء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي
صرح مسؤول هندي أن نيودلهي ربما تتراجع قريبا عن قرار فرض ضرائب إضافية على المستثمرين الأجانب.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المسؤول الحكومي الهندي الذي اشترط عدم الكشف عن هويته قوله «إن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات لتعزيز الاقتصاد، وربما يكون من بينها إعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة على الأشخاص بالغي الثراء، وكان قد أعلن عنها في مشروع الموازنة».
وكان وزير المالية الهندي نيرمالا سيثارامان قد اقترح زيادة الضرائب على الأشخاص الذين يزيد دخلهم السنوي على (283 ألف دولار) بنسبة 3 %.
وتؤدي هذه الخطوة إلى استهداف المستثمرين الأجانب بشكل غير متعمد بالضرائب الجديدة.
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