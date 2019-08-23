مسؤولون أمريكيون: إسرائيل قصفت قاعدة شمال بغداد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب ا - واشنطن

كشف مسؤولون أمريكيون النقاب عن قيام إسرائيل بتنفيذ هجمات عدة في العراق.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مسؤول استخباراتي لشؤون الشرق الأوسط قوله «إن إسرائيل قصفت قاعدة شمال بغداد في 19 يوليو الماضي».

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كما قال اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين «إن إسرائيل نفذت ضربات عدة في الأيام الأخيرة على مخازن الذخيرة للجماعات التي تدعمها إيران في العراق، بحسب الصحيفة».

وألقى نائب قائد الميليشيات العراقية المعروفة باسم قوات الحشد الشعبي جمال جعفر الإبراهيم، باللوم على «الطائرات الأمريكية والإسرائيلية» في تنفيذ «هجمات متكررة» على المقر المحلي للجماعات.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الهجمات، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سئل عنها في زيارة إلى كييف بأوكرانيا قال «إيران ليس لديها حصانة في أي مكان».

ودعت الرئاسات الثلاث بالعراق أمس إلى التحقيق بجميع المعطيات والمعلومات بشأن تفجيرات مخازن الأسلحة في مخازن تابعة للحشد الشعبي.