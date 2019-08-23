- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع فرسان، بمنطقة جازان، من مساعدة شخصين بعد دخولهما المياه السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية، أحدهما بريطاني الجنسية والآخر يحمل الجنسية الإيرلندية، كانا على متن يخت يرفع علم إسبانيا في المياه الدولية، متجهين من إسبانيا إلى جيبوتي.
وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أن ذلك يأتي في إطار مهام حرس الحدود، والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، لافتاً إلى أنه تم رصد دخول اليخت للمياه السعودية عبر أنظمة المراقبة البحرية.
وأضاف: "على الفور تم توجيه الدوريات البحرية التابعة لقطاع فرسان باستقبالهما ومرافقتهما إلى رصيف الوحدات البحرية بقطاع فرسان، وتزويدهما بالماء والوقود ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدولي حتى مغادرتهما لوجهتهما المقصودة".
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440 08:42 PM
تم تزويدهما بالماء والوقود ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدوليحرس الحدود يساعد يختاً إسبانياً على متنه بريطاني وإيرلندي بجازان
تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع فرسان، بمنطقة جازان، من مساعدة شخصين بعد دخولهما المياه السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية، أحدهما بريطاني الجنسية والآخر يحمل الجنسية الإيرلندية، كانا على متن يخت يرفع علم إسبانيا في المياه الدولية، متجهين من إسبانيا إلى جيبوتي.
وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أن ذلك يأتي في إطار مهام حرس الحدود، والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، لافتاً إلى أنه تم رصد دخول اليخت للمياه السعودية عبر أنظمة المراقبة البحرية.
وأضاف: "على الفور تم توجيه الدوريات البحرية التابعة لقطاع فرسان باستقبالهما ومرافقتهما إلى رصيف الوحدات البحرية بقطاع فرسان، وتزويدهما بالماء والوقود ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدولي حتى مغادرتهما لوجهتهما المقصودة".
، حرس الحدود يساعد يختاً إسبانياً على متنه بريطاني وإيرلندي بجازان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود يساعد يختاً إسبانياً على متنه بريطاني وإيرلندي بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.