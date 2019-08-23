، مصدر نصراوي لـ"الخليج 365": هذه حقيقة تعاقد النصر مع المهاجم السنغالي "مباي دياني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت صحف تركية مختلفة إن اللاعب السنغالي مباي دياني قد اقترب كثيراً من الانضمام لصالح النصر السعودي الموسم الحالي بعد اتفاق الناديين السعودي والتركي على تفاصيل الصفقة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "mynet" التركية فإن النصر سيدفع لغلطة سراي التركي نحو 13 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 4.5 ملايين يورو.

وحصل اللاعب على لقب هداف الدوري التركي الموسم الماضي مع فريقه، فيما كشف مسؤولون بالنادي عن أن اللاعب يملك 8 عروض وأن النادي لم يقرر بعد وجهة اللاعب القادمة.

مصادر قريبة الصلة بإدارة النصر نفت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن يكون هناك اتفاق بين العالمي واللاعب، وتوقعت أن ما تقوم به الصحافة التركية هو محاولة لتسويق اللاعب الذي الخليج 365 له الاحتراف في الشباب لفترة قصيرة.