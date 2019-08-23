slahiyt aliqama | رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الحدود والإقامة عبر منصة أبشر

الاستعلام عن صلاحية الإقامة ؛ من الأمور الهامة التي مازال يبحث عنها كافة الوافدين والمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، من أجل العمل على معرفة مواعيد انتهاء الإقامة وتجديدها في الوقت المحدد، من أجل الابتعاد عن كافة المشاكل الأمنية التي حددتها وزارة الداخلية السعودية في الفترة الماضية.

كما أعلنت الجوازات السعودية في وقت سابق، أنه يجب على المواطنين أو الوافدين بداخل المملكة العربية السعودية، العمل على تجديد الإقامة بشكل فوري في حالة انتهاءها، وذلك من أجل العمل على ظبط وضع المقيمين والوافدين في السعودية، من خلال أنظمة الإقامة والعمل.

وأتاحت الجوازات السعودية ووزارة الداخلية السعودية، خدمة الاستعلام وتجديد صلاحية الإقامة لكافة المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال بوابة أبشر بشكل إلكتروني، كما يمكن متابعة تاريخ انتهائها.

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كما أكدت الجوازات السعودية، أن انتهاء الإقامة وعدم تجديدها، يتسبب في توقيع العديد من العقوبات الأمنية والتي تصل إلى الترحيل خارج المملكة العربية السعودية، وذلك في حالة عدم التجديد.

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، من المنزل بشكل إلكتروني وذلك بدون الذهاب إلى أي من مكاتب الجوازات أو مكاتب وزارة الداخلية، وذلك من خلال الرابط التالي: من هنا، حيث يجب العمل على إدخال كافة البيانات المطلوبة من الموقع من أجل معرفة الإقامة.

وبعد الدخول إلى الموقع، يجب عليك الدخول على خدمة الاستعلامات، ثم العمل على اختيار الجوازات السعودية، ثم العمل على اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة، ويتطلب الموقع كتابة رقم الإقامة والرمز التأكيدي.